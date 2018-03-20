Взрыв газа в Мурманске: обрушилась часть жилого дома

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Два человека погибли, шестеро пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске во вторник. По информации МЧС, под завалами дома находятся два человека. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, при взрыве газа рухнули перекрытия и части внешней стены со второго по пятый этажи. Всех жильцов дома эвакуировали, дом отключен от газоснабжения.

Взрыв



Во вторник в доме на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего произошло обрушение части дома. В частности, по данным источника в экстренных службах региона, рухнули перекрытия и части внешней стены со второго по пятый этаж.

"Произошло обрушение кровли, перекрытий и фасадной стены со второго по пятый этажи угловой части дома", — сказал собеседник агентства.

Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания, четвертый и пятый этажи рухнули. Из дома эвакуированы все жильцы, на месте работают сотрудники МЧС, пожарные бригады, скорая помощь, следователи. Место происшествия оцеплено.

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Погибший и пострадавшие



Следственный комитет РФ подтвердил гибель двух человек при взрыве.

"Сейчас под завалами, предварительно, находятся два человека. Два человека спасены, и четыре находятся в заблокированных квартирах, которых мы будем эвакуировать с помощью автолестницы", — сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что один из двоих находящихся под завалами — ребенок. Как передает корреспондент РИА Новости, спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего — 11-летнего мальчика, на носилках его донесли до автомобиля центра медицины катастроф.

По уточненным данным, в квартирах на третьем и четвертом этажах остаются заблокированными четыре человека, связь с ними установлена.

Всех жильцов дома эвакуировали спасатели. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на базе общежития для людей развернули пункт временного размещения.

Как сообщила администрация города, дом отключили от газоснабжения.

СК проводит проверку



Как сообщает Следственный комитет РФ, следователи проводят проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске.

"Следователи СК России проводят доследственную проверку по факту частичного обрушения дома в Мурманске. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении.