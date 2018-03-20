На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего при взрыве газа в доме в Мурманске, на носилках его донесли до автомобиля центра медицины катастроф, передает корреспондент РИА Новости.

"Пострадал мальчик лет 11. Он в сознании, сообщил, что в квартире остался репетитор", — рассказал представитель ГУМЧС.

Во вторник в доме на улице Свердлова, 6, корпус 1 в Мурманске произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушилась часть дома. СУСК РФ по региону подтвердило гибель одного человека. ГУМЧС сообщало, что под завалами могут оставаться два человека. Кроме того, несколько людей оказались заблокированы в квартирах на третьем и четвертом этажах.

В настоящее время спасатели продолжают извлекать из-под завалов женщину, а также деблокировать людей в квартирах.