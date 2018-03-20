Источник: под завалами обрушившегося в Мурманске дома находится человек

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

На месте взрыва в жилом доме в Мурманске. 20 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Один человек находится под завалами обрушившегося при взрыве газа жилого дома в Мурманске, еще пять человек заблокированы в квартире на третьем этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Под завалами находится один человек. В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, взрыв газа произошел по адресу: улица Свердлова, дом 6, корпус 1. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения МЧС по Мурманской области.