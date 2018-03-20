МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В Следственном комитете рассказали, что погиб один человек. По данным МЧС, под завалами остаются двое.
"В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена", — добавил он.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый этаж.
Всех жильцов эвакуируют, пункт временного размещения развернули на базе общежития.
Дом был построен в 1963 году. В 60 квартирах проживали более 180 человек.