На Ставрополье один человек погиб в ДТП с внедорожником и двумя "Газелями"

ПЯТИГОРСК, 20 мар — РИА Новости. Один рабочий погиб, еще двое ранены в результате столкновения внедорожника с двумя "Газелями" на Ставрополье, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по краю.

"На 248 километре автодороги "Кавказ" водитель автомашины Toyota Land Cruiser по неустановленным причинам совершил наезд на обочину и зацепил две стоящие там "Газели". Рабочие, которые убирали проезжую часть, находились перед "Газелями", — сказал собеседник агентства. В результате столкновения "Газели" "продолжили движение по инерции" и наехали на рабочих, добавил он.

По его словам, один рабочий погиб на месте, двое ранены. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. "Водитель внедорожника не пострадал, это житель села Канглы", — добавили в ведомстве.

