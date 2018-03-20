Не пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса из Армении продолжили путь

ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. Полицейские отправили на попутном транспорте в Москву не пострадавших в аварии пассажиров автобуса из Армении, который столкнулся с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" в Павловской области столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. Погибли два человека, девять получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, трое из них находятся в реанимации, шестеро — в травматологии. Как ранее пояснял РИА Новости представитель главного управления МВД по Воронежской области, оставшихся невредимыми пассажиров накормили в кафе и разместили в гостинице.

"Сотрудники ДПС отправили всех на попутном транспорте. Около десяти человек забрали родственники, а остальных отправили", — сказал собеседник агентства. По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В салоне автобуса находилось около 50 человек. Как ранее пояснил РИА Новости представитель ЦРБ Павловского района, среди пострадавших восемь граждан Армении и один гражданин России из Адыгеи. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. В аварии, как информировало следствие, погибли водитель грузовика и второй водитель автобуса.

СК начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.