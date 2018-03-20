Гражданину Китая дали 18 лет колонии за убийство супругов в Тамбове

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Гражданин Китая признан виновным в убийстве гражданских супругов и причинении вреда здоровью их малолетнему ребенку в Тамбове, суд приговорил злоумышленника к более чем 18 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему гражданину КНР. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2017 года осужденный находился в гостях у своих знакомых, где во время застолья между мужчинами произошла ссора из-за денежного долга. После того, как гражданские супруги и двое их малолетних детей уснули, гость зашел к ним в комнату, разбудил мужчину и вновь потребовал вернуть долг, а затем нанес ему несколько ударов топором по голове. Супруга и дети, услышав шум, пытались остановить злоумышленника, однако он ударил одного из детей кулаком по голове, а женщине нанес множественные удары топором. Позднее потерпевшая, оказывая сопротивление, нанесла ему несколько ударов ножом, от которых осужденный потерял сознание.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 51-летнего мужчины, а его 38-летняя сожительница и осужденный были госпитализированы в больницу. Женщина от полученных ранений скончалась, добавили в СК.