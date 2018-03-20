В двух районах Дагестана ввели режим КТО

МАХАЧКАЛА, 20 мар — РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в двух городах и двух районах Дагестана в связи с поиском боевиков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"Решением руководителя оперативного штаба введен правовой режим контртеррористической операции с 15.00 мск в административных границах города Хасавюрт и Кизилюрт, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов", — рассказал собеседник агентства.

Ведется поиск боевиков и их пособников, отметил он.