Адвокат рассказала о судебном разбирательстве по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Фигурантам дела о хищениях бюджетных средств в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова предстоит ознакомиться с 200 томами уголовного дела, сообщила адвокат Ирина Поверинова.

"Мы только приступили к ознакомлению, нам предстоит прочитать 200 томов", — сказала РИА Новости во вторник защитник директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

Сумма ущерба по делу "Седьмой студии" составляет 133 миллиона рублей.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.

Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.