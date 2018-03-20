На Алтае возбудили дело после избиения сверстницами школьницы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи возбудили дело после избиения 16-летней девушки сверстницами в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале СК России.

"Уголовное дело о вымогательстве возбуждено после избиения несовершеннолетней в Алтайском крае группой подростков", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой шесть тысяч рублей. Девятого марта в подъезде жилого дома она вместе с подругой избила сверстницу. Видео инцидента было выложено в соцсетях.

Ранее СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщал, что две 15-летние школьницы избили сверстницу в Барнауле и сняли все происходящее на телефон, после чего видео выложили в соцсети.