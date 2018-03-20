Жительницу Смоленской области осудили за удерживание похищенных супругов

БРЯНСК, 20 мар – РИА Новости. Жительницу Смоленской области, которая более года за деньги насильно удерживала похищенных престарелых супругов, один из которых впоследствии скончался, приговорили к трем годам колонии, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело в отношении 50-летней жительницы региона было возбуждено по статье "незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Женщина не была членом организованной группы и не знала о фактах и мотивах похищения, однако за 30 тысяч рублей по просьбе похитителей согласилась удерживать престарелых супругов из Москвы в малонаселенной деревне Починковского района, отмечает прокуратура.

Похищенные находились в этой деревне с лета 2013 года, 8 марта 2014 года из-за отсутствия должной медицинской помощи удерживаемый мужчина скончался. Женщина пробыла в этом "заключении" по ноябрь 2014 года.

Суд установил, что она пресекала их попытки покинуть территорию домовладения, а также предоставляла им возможность постоянно употреблять алкоголь, который в неограниченном количестве доставляли участники организованной преступной группы.

"Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемого преступления и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы выделено в отдельное производство.