В Нижнем Новгороде у главы крупнейшего местного перевозчика проходят обыски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Обыски проходят в кабинете исполняющего обязанности генерального директора "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проводятся оперативно-следственные мероприятия, изучаются документы. Уголовное дело ещё не заведено", — отметил источник.
В муниципальном предприятии "Нижегородпассажиравтотранс", которое является крупнейшим перевозчиком в городе, сообщили, что на территории предприятия сотрудники полиции проводят проверку документов.
"Дмитрий Цыганков продолжает работать, проводит совещания и встречи", — отмечается в сообщении.