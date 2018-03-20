СК возбудил дело после гибели подростка на горке в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Следователи в городе Сатка Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности против чиновника районной администрации в связи с гибелью подростка на недостроенной горке, сообщил областной главк СК.
По данным прокуратуры Челябинской области, 21 декабря прошлого года 11-летний мальчик забрался на недостроенную горку, и на него упала незакрепленная глыба льда. Позже он скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также намеревалось дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных за строительство новогоднего городка.
Как добавили в прокуратуре, постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, предварительное следствие взято на контроль.