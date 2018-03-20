Трех жительниц Бурятии осудили за пытки над девушкой

КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Трое жительниц Кяхтинского района Бурятии осуждены за жестокое издевательство над девушкой, которое продолжалось 8 часов, сообщает пресс-служба районного суда.

По данным регионального МВД, в конце января 2017 года ночью в кафе между двумя девушками произошел конфликт, в результате которого одна из них укусила другую за щеку. Потерпевшая обратилась в больницу за помощью. На следующий день мать потерпевшей через знакомых нашла обидчицу и, удерживая в квартире вместе с дочерью и знакомой, избили ее.

"Реализуя свой умысел, виновные более восьми часов причиняли потерпевшей физическую боль и психические страдания: били, хватали за волосы, прижигали горящим окурком, пытались одеть пакет на голову, запугивали потерпевшую и психически на нее воздействовали, чем причинили ей телесные повреждения и особые нравственные страдания", — говорится в сообщении.

Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых и признал их виновными в групповом истязании с применением пытки.

"Подсудимые в зале суда вину признали частично. По результатам рассмотрения дела, изучения доказательств, судом назначено всем подсудимым наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает пресс-служба, не уточняя конкретно на сколько осуждены женщины.

Приговор суда не вступил в законную силу.