В ДТП под Мурманском, где погиб ребенок, столкнулись сразу 11 машин

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Одиннадцать машин столкнулись в массовом ДТП на севере Мурманской области, в результате которого погибла девочка, еще шесть человек попали в больницу, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на автодороге "Кола" недалеко от границы с Норвегией.

"Следователи выясняют обстоятельства ДТП в Мурманской области с участием 11 транспортных средств, в котором погибла 5-летняя девочка, еще шесть человек госпитализированы", — говорится в сообщении.