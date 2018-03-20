В Петербурге подросток сломал позвоночник, прыгая на батуте

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подросток получил перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга во время прыжков на батуте в одном из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга, сообщает СК РФ.

Согласно сообщению, 18 марта 2018 года неустановленные сотрудники батутного центра, расположенного в одном из ТРК на территории Кировского района города Санкт-Петербурга, допустили к прыжкам на батуте подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности.

"В результате чего последний при выполнении прыжка получил телесные повреждения в виде закрытого перелома шейного отдела позвоночника и ушиба спинного мозга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".