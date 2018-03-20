Саратовского судью обвинили в афере с отменой приговора

САРАТОВ, 20 мар – РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовное дела в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, связанном с обещанием решить вопрос с отменой обвинительного приговора, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

СУСК 5 июня 2017 года сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении судьи областного суда. По версии следствия, он получил от знакомого 150 тысяч рублей и муляжи денег на 5 миллионов рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения по ранее имевшейся договоренности. По данным СК, судья обещал решить вопрос с отменой обвинительного приговора осужденному за мошенничество и освобождением его от уголовной ответственности, хотя не мог способствовать принятию решения по этому делу.

"Следователи завершили следственные действия по уголовному делу, фигурантом которого является судья Саратовского областного суда в отставке… Обвиняемый вместе со своим защитником осуществляет ознакомление с материалами уголовного дела, по завершению которого уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", — говорится в сообщении.

Судье предъявили обвинение по статье УК РФ "Покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"В рамках следствия обвиняемый не признал вину в инкриминируемом ему деянии", — отмечается в сообщении.

В СК добавили, что в целях обеспечения исполнения будущего приговора в части штрафных санкций судом по ходатайству следователя арестован 1 миллион рублей супруги обвиняемого.