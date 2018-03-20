В Екатеринбурге госпитализировали трех человек, прилетевших из Таиланда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Трех пассажиров из Таиланда госпитализировали по прилете в Екатеринбург, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, изначально информация о том, что десять пассажиров борта, летевшего на Урал из Таиланда, почувствовали себя плохо, поступила в ночь на вторник в санитарно-карантинный пункт в аэропорту "Кольцово". После посадки самолета пострадавших осмотрели специалисты.

"Выявлены пять пассажиров с признаками инфекционного заболевания и направлены на госпитализацию. Госпитализированы три человека, двое от госпитализации отказались. Поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Для проведения лабораторных исследований с целью установления возбудителя заболеваний от заболевших отобран клинический материал. Все остальные пассажиры были отпущены под медицинское наблюдение по месту пребывания", — уточняет управление.

Как отмечет ведомство, также была проведена дезинфекция воздушного судна, а для проведения лабораторного исследования отобрали пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде.

Представитель управления здравоохранения Екатеринбурга рассказала РИА Новости, что все госпитализированные являются жителями Свердловской области.