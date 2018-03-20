Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем возросло до девяти

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием автобуса из Армении и грузовика в Воронежской области выросло до девяти человек, сообщил РИА Новости дежурный представитель Павловской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" в Павловской области столкнулись автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. Погибли два человека, восемь получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. Состояние троих из них медики оценивали как тяжелое, пятерых — средней степени тяжести.

"Семь из них — граждане Армении, восьмой — гражданин РФ из Адыгеи. И вот девятого привели только что, он тоже гражданин Армении, самообращение", — сказал представитель больницы.

По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По информации полиции, водитель грузовика и один из пассажиров автобуса, личности которых устанавливаются, погибли. Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила РИА Новости, что погибшие — водители транспортных средств.

После получения информации о погибших и пострадавших, сотрудниками полиции будут проинформированы их родственники.

"По уточненным данным, в автобусе находились 52 человека, 10 из них пострадали", — сказал РИА Новости представитель МЧС РФ, добавив, что остальные пассажиры размещены в гостинице при автостанции. Сейчас решается вопрос организации пункта временного размещения и доставки людей к месту назначения.

