Житель Кургана заплатит штраф за фото с перевернутой иконой

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Житель Кургана по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за размещенную в соцсетях свою фотографию с перевернутой иконой и оскорбительной подписью, сообщило во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в декабре 2017 года 18-летний молодой человек, отмечая свой день рождения в съемном коттедже в Курганской области, нашел православную икону. Держа ее перевернутой, он сфотографировал свое отражение в зеркале и разместил данную фотографию на своей странице в соцсетях. Кроме того, он написал комментарий к фото, оскорбляющий религиозные чувства православных христиан.

Следствие уточняет, что молодой человек в ходе предварительного следствия разместил пост на своей странице в соцсети с извинениями в адрес всех православных христиан и принес денежное пожертвование в православный храм.

"Материалы уголовного дела были направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого. По результатам рассмотрения молодому человеку назначены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, содержащие признаки явного неуважения к обществу и оскорбления религиозных чувств верующих), добавляется в сообщении.