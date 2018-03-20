На севере Мурманской области ребенок погиб в ДТП с пятью машинами

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали, один ребенок погиб в результате крупной аварии на автодороге "Кола" с участием пяти машин в Мурманской области недалеко от границы с Норвегией, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

"По предварительным данным, шесть человек пострадали, ребенок скончался в больнице в результате крупной аварии на автодороге "Кола" в Мурманской области. Произошло столкновение шести машин, еще несколько автомобилей не успели затормозить и въехали в них", — пояснила старший помощник руководителя ведомства Ксения Кошелюк.

В прокуратуре Мурманской области РИА Новости сообщили, что по факту аварии начата проверка, на место ДТП выехали следователи.