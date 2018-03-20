Под Псковом изъяли более 50 тысяч пачек нелегальной табачной продукции

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области изъяли более 50 тысяч пачек нелегальной табачной продукции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в Псковской области были установлены трое граждан, подозреваемые в хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий на территории региона.

"В торговых павильонах на рынках областного центра полицейскими обнаружено около 40 тысяч пачек сигарет на общую сумму более пяти миллионов рублей. Кроме того, из незаконного оборота изъято более 50 тысяч пачек табачной продукции, нелегально завезенной с территории соседнего государства", — сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ", добавила она. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.