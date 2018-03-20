Жителя Новокузнецка оштрафовали за грубый комментарий о полиции в Сети

КЕМЕРОВО, 20 мар — РИА Новости. Новоильинский районный суд Новокузнецка удовлетворил иск городского управления МВД к местному жителю, оставившему в интернете комментарий, порочащий честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в одной из социальных сетей был размещен телесюжет о привлечении к ответственности местной жительницы, которая нецензурно выражалась в адрес сотрудника полиции, оскорбляла и толкала его.

"Новокузнецкий интернет-пользователь оставил к указанному видео комментарий, содержащий нецензурную лексику и информацию о том, будто полицейский сам спровоцировал конфликт. Управление МВД России по Новокузнецку обратилось с иском в суд, который признал распространенные ответчиком сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда с автора комментария будет взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также судебные и другие издержки на сумму 9,1 тысячи рублей. Кроме того, новокузнечанин обязан опровергнуть распространенную им информацию, добавили в ГУМВД.

Решение суда вступило в законную силу.