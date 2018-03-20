В Омске за раскладкой наркотиков задержали двух 17-летних девушек

НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Полицейские в Омске задержали двух 17-летних девушек, подозреваемых в сбыте наркотиков через закладки; решается вопрос о возбуждении дела, сообщает УМВД по региону.
"Оперативно прибыв на место, полицейские заметили двух девушек, которые при виде служебного автомобиля выбросили в снег несколько полимерных пакетиков. Девушки были задержаны, ими оказались две 17-летние жительницы Омского района", — говорится в сообщении.
В УМВД сообщили, что в ходе осмотра места происшествия обнаружено в общей сложности 18 свертков с синтетическим наркотиком, массой более 18 граммов. Оперативники выяснили, что девушки непродолжительное время работали курьерами-закладчиками в интернет-магазине по реализации наркотиков.
Следственное управление СК РФ по Омской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в Омск.