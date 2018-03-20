В Бурятии двух педиатров обвиняют в смерти шестилетней девочки

КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Два врача-педиатра Онохойской участковой больницы в Бурятии обвиняются в смерти шестилетней девочки, которая скончалась после неправильно выставленного диагноза, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в марте 2017 года в Онохойскую больницу на прием пришла мать с шестилетней дочкой с температурой, кашлем и насморком. Врач осмотрела девочку, не проведя необходимой диагностики и недооценив тяжесть заболевания, назначила лечение. Состояние ребенка ухудшалось, и на следующий день мать привела дочь к другому врачу. Педиатр также неверно определила заболевание. К следующему утру состояние девочки стало критическим. В предагональном состоянии родители привезли ее в участковую больницу, где спустя час она скончалась от двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с сопутствующими гнойно-инфекционными осложнениями и токсическим шоком. По выводам экспертов, при адекватной диагностике и терапии со стороны участковых врачей возможен был благоприятный исход для жизни и здоровья ребенка.

"В Заиграевском районе перед судом предстанут два участковых врача-педиатра, обвиняемых в причинении смерти ребенку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что врачи обвиняются по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.