Волонтер получил травмы, спасая людей при пожаре в приюте во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Один из волонтеров получил ожоги и порезы, помогая людям выбраться из горящего приюта для бездомных во Владивостоке, где погибли четыре человека, сообщила РИА Новости организатор приюта Татьяна Лисенкова.
"У некоторых (спасенных — ред.) вообще нет травм, только шок. У Сережи (волонтера — ред.) порезы и ожоги из-за того, что стекла выбивал и людей вытаскивал", — сказала Лисенкова.
Она отметила, что у остальных людей серьезных травм нет.
Сам волонтер Сергей Арнаутов рассказал РИА Новости, что у него обожжена голова и уши, медики сделали ему перевязку на месте.