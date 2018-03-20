Волонтер получил травмы, спасая людей при пожаре в приюте во Владивостоке

Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке. 20.03.18

Пожар в приюте для бездомных во Владивостоке. 20.03.18

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Один из волонтеров получил ожоги и порезы, помогая людям выбраться из горящего приюта для бездомных во Владивостоке, где погибли четыре человека, сообщила РИА Новости организатор приюта Татьяна Лисенкова.

В результате пожара в частном доме во Владивостоке вечером в понедельник погибли четыре человека. В здании находился приют для бездомных, сообщил РИА Новости представитель учреждения. Всего, как рассказал волонтер приюта, в доме жили 18 человек. По данным источника в правоохранительных органах, причиной пожара стало замыкание проводки. Следователи начали проверку по факту пожара, а прокуратура — законности размещения в доме подобной категории граждан.

"У некоторых (спасенных — ред.) вообще нет травм, только шок. У Сережи (волонтера — ред.) порезы и ожоги из-за того, что стекла выбивал и людей вытаскивал", — сказала Лисенкова.

Она отметила, что у остальных людей серьезных травм нет.

Сам волонтер Сергей Арнаутов рассказал РИА Новости, что у него обожжена голова и уши, медики сделали ему перевязку на месте.