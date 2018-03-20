В Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Полиция Петербурга разыскивает водителя Hummer, который в ночь на вторник открыл стрельбу по полицейским в ответ на просьбу открыть багажник, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 2.00 мск. Сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer.

"В ходе проверки документов сотрудники потребовали открыть багажник для осмотра, в ответ 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся", — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции было организовано преследование автомобиля, в результате которого автомобиль без водителя был обнаружен на улице Горной. В результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию, добавляет ведомство.