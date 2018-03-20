СК возбудил дело после падения подъемника на шахте в Оренбуржье

УФА, 20 мар — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования двух шахтеров на руднике в Оренбуржье после падения подъемника, сообщает Следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

В понедельник на шахте Гайского горно-обогатительного комбината упал комплекс с высоты, были травмированы два рабочих подземного рудника — 27-летний и 38-летний мужчины. Они с множественными тяжелыми травмами находятся в больнице.

"Следствие возбудило уголовное дело о нарушении техники безопасности при ведении строительных или иных работ. Специалисты в ходе расследования выяснят причины и условия из-за которых произошел инцидент, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", — сообщили в областном СК РФ. Санкция части 1 статьи 216 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает до трех лет лишения свободы.