В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи

КЕМЕРОВО, 20 мар — РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с машиной скорой помощи в Прокопьевске, в результате которого четыре человека получили травмы, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.

"Около 3.30 (23.30 мск) в Прокопьевске произошло ДТП с участием машины скорой помощи, перевозившей пациента в больницу. На улице Односторонняя автомобиль "ГАЗ" съехал с дороги и перевернулся. В результате автоаварии травмированы четыре человека: водитель, двое медицинских работников, а также 38-летняя местная жительница. Все они получили ушибы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель скорой помощи не учел неблагоприятные погодные условия и неправильно выбрал скорость движения.