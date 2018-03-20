Житель Севастополя пойдет под суд за совращение подростка в соцсетях

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Севастополец предстанет перед судом по обвинению в разврате подростка в социальных сетях, сообщает севастопольское управление Следственного комитета России.

Следователи установили, что в январе-феврале этого года мужчина в социальной сети "ВКонтакте" вел переписку на интимные темы с 14-летним подростком.

"Злоумышленник, зная о несовершеннолетнем возрасте мальчика, склонял его к мужеложству и отправлял фотографии непристойного содержания. После того, как подросток рассказал об этих фактах родителям, они обратились с заявлением в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Уголовное дело о развратных действиях без применения насилия с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.