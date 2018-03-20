В Барнауле возбудили дело после падения на девочку школьной ограды

Ограждение на территории школы в Барнауле, упавшее на девочку

Ограждение на территории школы в Барнауле, упавшее на девочку

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи завели дело после падения школьной ограды на семилетнюю девочку в Барнауле, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось, что часть школьного ограждения упала на школьницу в Барнауле, девочка была госпитализирована.

"Уголовное дело о халатности должностных лиц возбуждено в Барнауле после падения части школьного ограждения на 7-летнюю девочку", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, будет дана правовая оценка действиям руководства школы, которое не приняло меры по своевременному ремонту ограждения.