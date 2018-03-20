На Камчатке женщина умерла после падения на льду

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар – РИА Новости. Следователи Камчатки проводят проверку по факту смерти 53-летней женщины, которая скончалась в больнице после падения на гололеде, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по краю.

"По материалам проверки, вечером 9 марта 53-летняя женщина, являющаяся преподавателем Камчатского педагогического колледжа, находясь на территории образовательного учреждения, поскользнулась на участке обледенелой земли и упала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения женщина получила различные травмы головы, от которых скончалась на следующий день в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.