Члены ОПГ "Ключевские" причастны к убийству 12 человек, заявили в СК

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи установили причастность членов организованной преступной группы (ОПГ) "Ключевские" к убийству 12 человек, сообщается в Telegram-канале СК России.

Ранее сообщалось о задержании во время спецоперации в Чите членов ОПГ "Ключевские", которые подозреваются в вымогательстве у предпринимателей. В СУ СК региона РИА Новости сообщили, что задержанные подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

"В бандитизме обвиняются 10 участников ОПГ "Ключевские", действовавшей в Забайкалье в 1995-2005 годах. Установлена их причастность к убийству 12 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщает региональный главк СК РФ, при расследовании дела следователи изъяли у банды большое количество оружия и боеприпасов, в том числе, два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер "Наган", шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами. Также изъято около 9,5 тысяч различных патронов, взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

В краевом управлении МВД сообщили, что в октябре прошлого года во Владимирской области был задержан один из активных участников преступного сообщества, который десять лет находился в розыске. Работа с задержанным позволила раскрыть серию убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, жертвами которых стали 17 жителей региона.

В управлении СК по региону сообщили, что преступная группировка действовала в регионе в 1995-2005 годах. Основная цель группировки — вооружённое нападение на граждан для установления криминального контроля банды, устранение конкурентов, хищение имущества у коммерсантов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.