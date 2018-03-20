На Сахалине вновь остановили движение поездов из-за возможного схода лавин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мар — РИА Новости. На юге Сахалина во второй раз за неделю остановят движение пригородных поездов из-за высокой опасности схода снежных лавин, сообщает во вторник пресс-служба пассажирской компании "Сахалин".

"Пассажирская компания "Сахалин" сообщает об отмене пригородных поездов в связи высокой вероятностью схода лавин. Изменения в расписании будут действовать 21 марта по следующим направлениям: Южно-Сахалинск — Тихая, Тихая — Поронайск", — говорится в сообщении.

В понедельник пригородные поезда отменяли по той же причине.