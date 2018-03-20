В Южно-Сахалинске ищут очевидцев возгорания новогодней елки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мар – РИА Новости. Пожарные просят откликнуться очевидцев возгорания главной новогодней елки Южно-Сахалинска, которое произошло в ночь на 1 января, сообщает во вторник пресс-служба МЧС России по Сахалинской области.

В ночь на 1 января на площади Ленина областного центра главная елка города сгорела на глазах у тысяч горожан, которые собрались на новогодние гуляния. Это произошло сразу после боя курантов. Пожарные успели лишь пролить дымящиеся конструкции. На следующий день в мэрии была создана специальная комиссия по расследованию, однако причины инцидента до сих пор неизвестны.

"В настоящее время проводится предварительное расследование обстоятельств, при которых произошло возгорание новогодней елки на площади Ленина в Южно-Сахалинске. Сотрудники правоохранительных органов, дознаватели государственного пожарного надзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории в течение трех месяцев восстанавливают события, которые привели к пожару в новогоднюю ночь", — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области обращается к гражданам, которые видели тех, кто запустил пиротехническое изделие в сторону новогодней елки, с просьбой о помощи в установлении обстоятельств дела. Предварительная версия пожара – возгорание от пиротехники.