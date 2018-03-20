Унесший жизни четырех человек пожар в Приморье произошел в приюте

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Пожар во Владивостоке, где погибли четыре человека, произошел в приюте для бездомных, сообщила РИА Новости представитель учреждения.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту гибели 4 человек на пожаре в частном доме во Владивостоке. Местные Telegram-каналы о происшествиях сообщили, что в здании находился приют для бездомных. Правоохранители такой информацией не располагают.

"Сейчас идет разбирательство, правоохранительные органы устанавливают причины – для этого есть экспертиза", — сказала собеседница. Она не уточнила, кто именно – постояльцы или сотрудники – погибли на пожаре.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, основной причиной пожара пока называют замыкание электропроводки. Представитель приюта не стала комментировать эту версию, как и версию о поджоге, которая в том числе распространяется в местных Telegram-каналах.