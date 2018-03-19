СК проверит информацию о пьяном дебоше в самолете, летевшем в Гоа

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Началась доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту самолета, следовавшего рейсом "Москва — Гоа" 16 марта, сообщает СУ СК России.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведении доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "РЕН ТВ" сообщал, что молодой человек, летевший в сопровождении трех девушек, в состоянии алкогольного опьянения поссорился с одной из них. Он разбрасывал вещи, кричал, вел себя агрессивно, после чего, утомившись, лег в проходе самолета и уснул.