Мужчина под Владимиром похитил беременную от него школьницу

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Житель Владимирской области похитил и силой удерживал 14-летнюю воспитанницу коррекционного интерната, которая беременна от него, сообщило СУСК РФ по региону в понедельник.
"Тринадцатого марта 2018 года подозреваемый проник в квартиру потерпевшей, насильно поместил ее в автомобиль и принудительно доставил в жилье своего знакомого. Рассчитывая на очередную близость, мужчина удерживал беременную несовершеннолетнюю в чужой квартире в стрессовом состоянии более 12 часов", — говорится в сообщении.
Девушка сумела дозвониться до родных, полиция установила ее место нахождения, освободила ее и задержала подозреваемого, добавили в СК.
"По инициативе следствия несовершеннолетняя воспитанница коррекционного интерната, находящаяся в состоянии беременности, находится под контролем органов системы профилактики. При рождении ребенка будет решаться вопрос о возможности его оставления на воспитание матери", — информирует СК.