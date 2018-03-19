МАК назвал возможную причину авиакатастрофы Ан-2 в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Причиной авиакатастрофы разбившегося осенью 2017 года в Подмосковье Ан-2 мог стать неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета на больших скоростях, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в понедельник.

В начале сентября 2017 года во время проведения показательных полетов на аэродроме Черное (Балашиха), посвященных 70-летию со дня первого полета самолета Ан-2, экипаж попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого, как отмечала Росавиация, данный тип воздушных судов не предназначен. Экипаж допустил снижение ниже безопасной высоты, при маневре у земли коснулся крылом о поверхность взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с землей, разрушился и полностью сгорел. Находившиеся на борту два члена экипажа погибли.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 RA-35171 явился неучет КВС особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета (увеличение потребного времени вывода ВС из крена из-за уменьшения углов отклонения элеронов за счет вытяжки тросовой проводки вследствие значительного возрастания усилий в поперечном канале управления на скоростях 270-300 км/ч), что не позволило вывести ВС из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте полета", — говорится в сообщении.

Помимо этого, способствующими факторами, по мнению комитета, стали пилотирование ВС на режимах, выходящих за ограничения, установленные РЛЭ самолета Ан-2, а также маневрирование на высоте, менее установленной для выполнения демонстрационного полета над аэродромом.

По результатам расследования МАК разработал рекомендации по повышению безопасности полетов.