СК возбудил против экс-главы района в Саратовской области дело о взятке

САРАТОВ, 19 мар — РИА Новости. Следствие возбудило в отношении бывшего главы Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Лобанова второе уголовное дело, связанное с получением взятки в размере 25 миллионов рублей, сообщили в областном управлении СК РФ.

Лобанов 30 января был задержан сотрудниками УФСБ, а 3 февраля Волжский райсуд Саратова санкционировал его арест до 31 марта. Следствие тогда детали дела не раскрывало, но в суде уточнили РИА Новости, что Лобанов подозревается по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

"Руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области в отношении депутата собрания депутатов… возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в апреле 2016 года Лобанов на посту главы района потребовал от учредителей организаций предоставить ему бессрочный беспроцентный заем на сумму 20 миллионов рублей и имущественную выгоду на сумму пять миллионов рублей для приобретения участка и расположенного на нем жилого дома. Взамен он пообещал "продавить" решение о предоставлении им муниципальной земли с разрешением на строительство на ней офисного здания.

"В мае 2016 года подозреваемый получил ранее оговоренную взятку в сумме 25 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, и стал проживать в приобретенном для него в качестве взятки жилом доме", — говорится в сообщении.

В Кировском райсуде Саратова уточнили РИА Новости, что суд в понедельник продлил Лобанову срок содержания под стражей до 30 июня.

Лобанов в 2011–2016 годах являлся главой Энгельсского района, затем стал председателем районного собрания депутатов, но в январе 2017 года сложил полномочия по собственному желанию. В декабре прошлого года "Единая Россия" исключила его из партии.

Лобанов в 2011 году возглавил Энгельсский район после того, как его предшественник Михаил Лысенко был арестован. Следователи считали Лысенко лидером банды, однако суд на основании вердикта присяжных приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима только по обвинению в получении взятки в 92 миллиона рублей, оправдав по остальным эпизодам.