В Барнауле часть школьного ограждения упала на семилетнюю школьницу

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Часть школьного ограждения упала на семилетнюю школьницу в Барнауле, девочка госпитализирована, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"Девятнадцатого марта около 16.20 на 7-летнюю ученицу упала часть конструкции ограждения территории общеобразовательной школы №31 города Барнаула. С различными травмами несовершеннолетняя госпитализирована в городскую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что следователи также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения.