СК изменил обвинение в деле о хищении при строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Следователи изменили обвинение всем фигурантам дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ.

"Следствие перепредъявило обвинение всем фигурантам дела с части второй на часть третью статьи 210 УК РФ", — сказал РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Андрей Гривцов.

Теперь задержанным по этому делу вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, предусмотренное частью 3 статьи 210 УК РФ. В отличие от предыдущей квалификации обвинения, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, новая версия обвинения предполагает санкцию с лишением свободы на срок до 20 лет.

Сумма хищения составляет 225 млн рублей.

В рамках нового дела обвинение предъявлено директору "Балтстроя" Дмитрию Сергееву и главе ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозревались только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Кюнер, Торчинский, Литвинов и Родионов признали вину. Последний накануне вышел под залог в пять миллионов рублей.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.