СК изменил обвинение в деле о хищении при строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Следователи изменили обвинение всем фигурантам дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ.
Теперь задержанным по этому делу вменяется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, предусмотренное частью 3 статьи 210 УК РФ. В отличие от предыдущей квалификации обвинения, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, новая версия обвинения предполагает санкцию с лишением свободы на срок до 20 лет.
Сумма хищения составляет 225 млн рублей.
Кюнер, Торчинский, Литвинов и Родионов признали вину. Последний накануне вышел под залог в пять миллионов рублей.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.