Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина вышел под залог

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Суд освободил под залог в размере 5 миллионов рублей предпринимателя Дмитрия Родионова, проходящего по делу о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина.

"Буквально вчера суд освободил Родионова под залог в размере 5 миллионов рублей", — сообщил в Мосгорсуде адвокат другого фигуранта дела Андрей Гривцов. Сумма хищения составляет 225 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, глава ФГУП "Атэкс" при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор "Стройфасада" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя — Сергей Привалов и Дмитрий Родионов — подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Кюнер, Торчинский, Литвинов и Родионов признали вину.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.