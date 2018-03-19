Ростехнадзор выясняет причину обвала на шахте в Оренбуржье

УФА, 19 мар — РИА Новости. Специальная комиссия с участием сотрудников Ростехнадзора и Гайского горно-обогатительного комбината устанавливает причину несчастного случая с двумя шахтерами в Оренбуржье, которые с травмами были госпитализированы в больницу после обвала в руднике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы комбината.

Ранее экстренные службы сообщали, что на шахте предприятия произошел обвал и пострадали двое рабочих.

"Проводится расследование несчастного случая комиссией Ростехнадзора и представителями предприятия. Предварительно установлено, что при спуске комплекса проходки произошел отказ оборудования и проходческий комплекс на большой скорости спустился на монорельсе на горизонт 1150 метра. В результате удара о почву выработки была разрушена кабина комплекса, в которой находились два подземных проходчика", — пояснили в пресс-службе.

По данным комбината, двое работников с травмами различной степени тяжести доставлены в Гайскую городскую больницу. Отмечается, что происшествие не повлияло на общую работу, предприятие работает в штатном режиме.