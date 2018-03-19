Мосгорсуд признал законным продление ареста отца полковника Захарченко

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 марта отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" (МИА), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", — сказала судья. Под стражей останется и бывший председатель правления МИА-банка Владимир Корьевкин.

Со своей стороны адвокат Корьевкина Вячеслав Леонтьев заявил РИА Новости, что защита уже закончила ознакомление с материалами дела.

"Защита, потерпевшая сторона, уже ознакомились, сейчас с материалами знакомиться Захарченко. В деле 26 сторон", — сказал Леонтьев.

Корьевкин отказался знакомится с материалами дела, для того чтобы ускорить процедуру передачи дела в суд.

Как сообщалось СК РФ предъявил обвинение в окончательной редакции по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере) Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину.

По словам Леонтьева, сумма растраты составляет 1,5 миллиона рублей. Он добавил, что Захарченко возместил ущерб.

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в четыре миллиона рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.