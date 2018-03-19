Жителя Ленобласти подозревают в убийстве соседа из-за громкой музыки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Жителя города Кингисеппа Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве соседа по общежитию из-за замечания о громкой музыке, сообщает региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, в ночь на 18 марта в холле одного из блоков общежития между двумя соседями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область живота и тела своего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным, мотивом совершенного преступления послужило замечание, сделанное потерпевшим, о чрезмерной громкости музыки, доносившейся из комнаты подозреваемого", — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия следователем был изъят нож. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.