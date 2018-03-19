В Екатеринбурге осудили банду налетчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Суд приговорил шестерых членов группы, совершавших налеты в Екатеринбурге и Перми, в общей сложности к более чем 57 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Свердловской области.

По сведениям следствия, группа в 2015-2016 годах совершила налеты на два ювелирных магазина и склад компьютерной техники, а также напала на банковского сотрудника. В группу входил, в том числе, бывший старший оперативный дежурный одного из отделов полиции Сергей Атанасов. Приговор по делу вынес Чкаловский районный суд административного центра Свердловской области.

"Суд приговорил Сергея Векессера к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Табриза Новруззаде – к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сергея Атанасова – к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Александра Казионова – к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Арзумана Асадова и Радика Намазгулова – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого", — отмечает прокуратура.

Сообщается, что также суд удовлетворил иск о взыскании с Векессера и Новруззаде ущерба на сумму свыше шести миллионов рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что "выявили, задержали и изобличили грабителей сыщики управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР".

"Сотрудники полиции установили, что 61-летний участник группы имел прозвище "Дед", он порядка 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы, на его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах нашей страны. План по изобличению злоумышленников утверждал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, он же лично координировал спецоперацию по их задержанию", — отметил Горелых. По его словам, "вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями полковника полиции Натига Байрамова".