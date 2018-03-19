В Нижневартовске один бездомный поджег другого, который мешал ему спать

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мар — РИА Новости. Двое бездомных мужчин поссорились в подъезде жилого дома в Нижневартовске, в результате один из них погиб от ожогов, в отношении второго возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, в начале прошлой недели в полицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке жилой многоэтажки обнаружено тело человека с ожогами. Проверка правоохранительных органов выявила, что смерть погибшего была насильственной. Подозреваемый был вскоре задержан, им оказался 36-летний мужчина без определенного места жительства, который несколько месяцев проживал в подъездах многоквартирных домов Нижневартовска.

Как предполагает следствие, в вечер инцидента он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на лестничной площадке девятого этажа, пока его не разбудил шум. Поднявшись двумя этажами выше, мужчина увидел такого же бездомного, распивавшего спиртное, и это ему крайне не понравилось.

"Обвиняемый сделал незнакомцу замечание, что стало причиной ссоры, в ходе которой обвиняемый поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тела и дыхательных путей потерпевший скончался на месте преступления. Обвиняемый с места преступления скрылся, однако спустя некоторое время он был задержан сотрудниками полиции", — заявили в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. По ходатайству следователя он заключен под стражу.