Под Саратовом столкнулись автомобиль и электричка, сообщил источник

САМАРА, 19 мар — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении на железнодорожном переезде электропоезда с легковым автомобилем в Волжском районе Самарской области, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло в понедельник примерно в 9.10 (8.10 мск). Водитель Lada Kalina двигался по автодороге Волжский – Курумоч – Власть Труда в направлении поселка Курумоч и выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

"В результате произошло столкновение с проезжающей электричкой. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение поездов заблокировано не было.

