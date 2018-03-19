В Кузбассе многодетный отец получил 25 лет колонии за изнасилование дочери

КЕМЕРОВО, 19 мар — РИА Новости. Суд приговорил 45-летнего жителя Кемеровского района, воспитывавшего трех маленьких дочерей, к 25 годам колонии строгого режима за неоднократное изнасилование и угрозу убийством старшей девочки, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.

"С декабря 2016-го по июль 2017 года совершал насильственные преступления сексуальной направленности в отношении малолетней дочери. Злоумышленник угрожал потерпевшей убийством, если она кому-нибудь расскажет о происходящем. Мужчина воспитывал трех дочерей, а также с ними проживала его пожилая мама. Мать девочек с ними не жила", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, потерпевшая рассказала о произошедшем двум младшим сестрам. В июле прошлого года девочки убежали из дома, два дня не ночевали, а после пришли к местному фельдшеру за помощью, так как их искусали комары, они промокли и были грязные.

"Женщина увидела, что девочки напуганы, стала с ними разговаривать, а в доверительной беседе одна из сестер рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, дома нет продуктов, поэтому они убежали из дома. А затем пояснила, что когда отец пьяный, еще и что-то делает со старшей сестрой", — отмечает следствие.

В оперативном порядке детей изъяли из семьи, после проведенной проверки в отношении отца возбудили уголовное дело по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и "Угроза убийством". Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.

"Указано на наличие у обвиняемого расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии, нуждающегося в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — уточняет ведомство.